Public Talk с Нателой Поцхверия о деталях в современном образе

Натела Поцхверия – журналист, директор моды направления «Стиль» в ИД «КоммерсантЪ», а в прошлом Натела старший редактор Marie Claire и главный редактор сайта Interview. Она молода, успешна, активна и очень счастлива! А совсем недавно Натела вместе с мужем Сосо начали свой проект Nateli Tbilisi, конечно, о Грузии, которую так любят.

В Новосибирске Натела расскажет о стиле, моде и красоте!

Материалы автора по ссылке https://www.kommersant.ru/authors/687

Программа встречи:

18.00-18.30 Сбор гостей

18.30-20.30 Public Talk

20.30-21.00 Свободное общение

Стоимость участия: 1 200 рублей с учетом НДС 20%

Количество мест строго ограничено.

Тел.: 8 383 209 34 42

E-mail.: lepskaya@kommersant-nsk.ru