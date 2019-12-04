Неликвидную недвижимость Нижнего Новгорода предлагают раздавать бесплатно

Нежилые помещения, принадлежащие Нижнему Новгороду и не востребованные потенциальными собственниками и арендаторами, город может начать раздавать бесплатно.

Такое предложение прозвучало на заседании профильной комиссии гордумы в ходе обсуждения проекта бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Заместитель председателя гордумы Ольга Балакина считает, что надо отдать невостребованные помещения людям в собственность, чтобы они могли их отремонтировать и использовать в бизнесе. По ее мнению, новые собственники окупят деньги на ремонт через использование в бизнесе в дальнейшем, а город освободится от затрат, и будет получать доход через налоги.

Сегодня для реализации принадлежащих городу нежилого помещения требуется провести аукцион, и только после того, как аукцион будет проведен трижды, и при этом будут отсутствовать желающие купить объект, можно реализовать имущество с помощью иной процедуры. Однако руководитель КУГИ и ЗР Светлана Помпаева заявила о готовности возглавляемого ею комитета отказаться от такой практики и в случае отсутствия заявителей выставлять объекты на торги без объявления цены.

Столь решительные предложения продиктованы необходимостью сократить расходы на управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами. В проекте бюджета на 2020 год на эти цели заложен 1 457 млн рублей.

Исполнительный директор агентства недвижимости «Адрес» Сергей Петров сказал «Коммерсантъ FM Нижний Новгород», что мысли, высказанные депутатами, представляются ему полезными. Если объект не найдет своего пользователя или собственника, то зачастую он может прийти в такую негодность, что уже не останется ни ценности, ни возможности распоряжения им.

При этом собеседник «ЪFM НН» считает, что безвозмездная передача муниципального имущества по плану приватизации невозможна. Речь может идти либо о передаче объекта в возмездное пользование, но за минимальную плату, либо объявляются торги, и если на торги никто не пришел, то дальше объект выставляется на продажу без объявления цены, и тогда каждый покупатель может объявить свою цену, например, тысячу рублей.

Сертифицированный риелтор Игорь Червяков поделился с «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сомнениями относительно простоты предлагаемой процедуры. В частности, он предполагает, что все равно при передаче объекта будут выдвинуты какие-то условия, и напоминает о предложении получить в собственности исторические строения, которые, как оказалось, даже за рубль никому не нужны, потому что условия непонятные и их много.

По словам Игоря Червякова, у города сегодня много участков, которые невозможно продать ни с одного аукциона, и много недвижимости, и на все это тратятся деньги из бюджета города. Однако эксперт считает, что нет правового механизма, по которому муниципалитет мог бы безвозмездно передать принадлежащее ему имущество в частные руки.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что перед городом стоит задача эффективного управления муниципальным имуществом, в том числе, получения неналоговых доходов.