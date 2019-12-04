Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории тетушки Бикки.

Сегодня Вьетнам и рассказы тетушки Бикки — о любви, конечно. «Вот ты думаешь, откуда я знаю русский язык?»— однажды спросила она. —«Нет, я не училась в СССР». Мы сидели в ее уютной лавочке почти в центре Сайгона — нынешнего Хошимина — и пили чай из миниатюрных стаканчиков. «Так вот»,— продолжала она,— «Я просто влюбилась в русского мужчину Витьку, бросила все и уехала с ним в вашу Россию. Видишь, наши вьетнамцы все небольшие, а Витька был огромный богатырь. Когда я встречалась с ним и улыбалась, и дрожала. И он меня любил так же. Год работал здесь в Вунгтау, ну, ты знаешь, недалеко от Сайгона».

Я знал, более того, тема была актуальной, так как всерьез я собирался обрадовать маму сюрпризом типа «Наша Надя приехала», смуглая красотка18 лет. Ох, моя бедная мама! Бикки между тем продолжала: «И, наконец, мы прилетели на его родину в Красноярск. И за окном самолета все было белое. Витька объяснил мне, что это снег и океана здесь нет. Ваш снег, Петя, это кошмар! Он очень холодный. Его нельзя брать в руки, как наш песок, хотя Витька брал и смеялся. Я его очень любила и он меня. Он купил пять обогревателей и поставил вокруг меня в своей квартире. Но мне все равно было холодно. Я подходила к окну и сразу бежала назад, потому что за стеклом опять был ваш страшный снег. Эта бесконечная зима. Он видел, как я мучаюсь, и потом купил мне билет обратно. Провожал, и мы оба плакали. И мне казалось, что слезы замерзают прямо у меня на лице».

Бикки замолчала и задумалась. Я улетал из Вьетнама один и тоже думал о женах декабристов, о превратностях любви. Думал, пока не уснул.