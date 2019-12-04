Экс-замначальника отдела ИФНС Белгорода получила шесть лет колонии за взятку

Борисовский райсуд Белгородской области вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника отдела выездных проверок №3 ИФНС России по Белгороду Ирине Агарковой, которая признана виновной в получении 2,75 млн руб. за попустительство коммерческой организации. Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 5,5 млн руб. Бывшая сотрудница налоговой взята под стражу в зале суда, она лишена права занимать государственные и муниципальные должности сроком на десять лет.

Ирина Агаркова была задержана сотрудниками региональных УФСБ и УЭБиПК УМВД 29 марта нынешнего года в собственном автомобиле. По данным “Ъ”, взяткодателем выступал бенефициар ООО «Технологические решения» Александр Махиборода, который ранее обратился в спецслужбу. Передача денег проходила под контролем оперативников. По данным прокуратуры Белгородской области, замначальника отдела обещала «непроведение выездных налоговых проверок в отношении юридического лица в связи с произведенным возмещением НДС». Подсудимая вину не признала, однако суд учел смягчающие обстоятельства в виде малолетнего ребенка.

Андрей Прах, Воронеж