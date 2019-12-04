В цехе челябинского завода погиб рабочий

Вечером 3 декабря на территории цеха промышленного предприятия в Челябинске нашли тело 49-летнего рабочего, сообщают в управлении Следственного комитета по Челябинской области. По данным Znak.com, речь идет о Челябинском электрометаллургическом комбинате. По этому факту СК организовал доследственную проверку.

Согласно предварительной информации, сотрудник завода получил травмы при движении транспортерной ленты. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, в том числе проверяют, насколько на предприятии соблюдались требования техники безопасности. Причину смерти устанавливают судмедэксперты.