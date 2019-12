В чем сила, бренд?

Словно длинную и красивую увертюру к фильму о Джеймсе Бонде – Aston Martin обставил поездку в свои владения соответствующе. Стартовали мы в Лондоне, в баре отеля Dukes, популярность которому в свое время обеспечил Ян Флеминг. Я представлял поход в это заведение легкой прогулкой, но, как выяснилось, заблуждался.



Игорь Шеин

Главный бармен Алессандро Палацци подкатил к нашему столику тележку – «в отличие от большинства других мест, где вы подходите к бару, у нас бар подходит к вам» – и с итальянской грацией соорудил в V-образных бокалах прозрачную жидкость в лучших традициях «смешать, но не взбалтывать». Называется Dukes Martini. Действует коктейль быстро и по нарастающей, сам Алессандро не рекомендует за раз принимать более двух бокалов. Иначе возникнет искушение отправиться на подвиги во славу Ее Величества. Что с нами и случилось на следующий день.

Aston Martin как за пределами Великобритании, так и внутри страны ассоциируется главным образом с агентом 007. Вот жалко только, что в лондонском Музее кино в экспозиции про Джеймса Бонда практически не представлены девушки, которых любил – по крайней мере, пересекался по роду деятельности – сотрудник спецслужб. Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Боком по Темзе

Сначала мы посетили лондонский музей кино, вернее, ту часть экспозиции, в которой был достаточно полно отражен мир агента 007. В том числе технические устройства, которыми агента снабжал доктор Q. В зале стоят автомобили с пушками в дверях и под капотом, с шипами размером с палец... Экспонаты можно было детально разглядеть, а на мониторе полюбоваться фрагментом из соответствующего фильма. Но знаете, чего мне тут не хватило? Постеров с «девушками Бонда». «She wants to be your James Bond» – как поет Игги Поп. Они ведь существенная часть бондианы! Впрочем, на дворе нынче #metoo, и как бы восприняла красавиц прогрессивная женская общественность – очевидно.

Потом нам предстояло небольшое приключение почти в стиле 007. А именно прокатиться по Темзе на «спидботе» – надувном десантном катере, способном достигать скорости 30–40 узлов, то есть семидесяти с лишним километров в час, если по сухопутному. Мы не спеша прошли загруженные воды Темзы, а в том месте, где река стала достаточно широкой, катер резко ускорился, из динамиков громко зазвучала «тема Джеймса Бонда», шкипер набрал полный ход и стал заваливать лодку в поворотах. Катер подскакивал даже на небольшой волне, а поскольку мы не были пристегнуты, иногда становилось страшновато.

После гонки мы отправились в Wolseley – одну из самых роскошных гастрономических институций Лондона. Кстати сказать, изначально это заведение было автосалоном. Сейчас здесь принято пить чай, совмещая его с сэндвичами, сладкой выпечкой и болтовней об изящном. Хорошее шампанское тоже весьма востребовано.

Во дворе завода, где реставрируют или восстанавливают старые и не очень Aston Martin, можно встретить поистине уникальные экземпляры. Обратите внимание на зеркала, что над каждыми воротами. Фото: Aston Martin

Предел желаниям клиента

Утром следующего дня масштабная увертюра наконец закончилась, и мы поехали в местечко Ньюпорт-Пагнелл, небольшой уютный городок, в котором начиналась история компании Aston Martin. В скромном кирпичном доме у дороги, мимо которого ежедневно проезжают тысячи автомобилистов, даже не подозревая, что тут творилось великое.

Мы вошли в современный стеклянный павильон, что стоит аккурат напротив. На здании висит вывеска: «Aston Martin Lagonda Heritage». Увы, внутри в цехах нельзя фотографировать – Пол Спайрс, президент подразделения Aston Martin Works, объяснил это тем, что части клиентов не очень нравится, когда их автомобили начинают гулять по инстаграму без их ведома.

Признаюсь, увидеть столь впечатляющее количество раритетных «Астонов», собранных на одной площадке, – это было сильно! Слева Aston Martin Zagato в кузове shooting brake, справа – дорогущий One 77. Несколько лимузинов Aston Martin Lagonda примостились в углу и ждут своего часа. Здесь приводят в порядок, реставрируют, ремонтируют, восстанавливают все модели Aston Martin. Единственное, что здесь не будут делать ни за какие деньги, это радикально менять техническую начинку автомобиля и его внешний вид. «Пожелания клиента для нас закон, но всему есть предел», – говорит Пол.

Тут же сверкает культовый DB4 GT Zagato 1960 года, один из 19 экземпляров, входящих в подарочный комплект DBZ Centenary, который давние партнеры – Aston Martin и ателье Zagato – приготовили для избранных клиентов по случаю своего сотрудничества. Напомним, что помимо ретромобиля DB4 в комплект входит современный суперкар DBS GT Zagato. Cтоит комплект шесть миллионов фунтов стерлингов.

Суперкар я не видел, но отполированный до блеска DB4 рассмотрел как следует. Под капотом идеальная чистота: хром сияет, все провода, крепления, прокладки абсолютно новые. Салон избавлен от лишнего, усилен каркасом, а единственное современное гоночное кресло выполнено из карбона. Увы, этому красавцу закрыт проезд на дороги общего пользования. Ему суждено грустить в гараже, а по праздникам выезжать на трек в Гудвуде, принимать участие в исторических ралли, в Le Mans Classic и многочисленных конкурсах автомобильной элегантности.

Фото: Aston Martin

Aston Martin DB4 Zagato 1960 года – абсолютно культовый автомобиль, стоимость которого сегодня составляет несколько миллионов фунтов стерлингов. Если, конечно, он в хорошем состоянии. Но на заводе в Ньюпорт-Пагнелле вам даже полностью убитую машину доведут до состояния конфетки. Фото: Aston Martin

Не знаю, что сказать

В Гейдон, в штаб-квартиру Aston Martin, мне предстояло отправиться за рулем DB11 – великолепный образец гран-туризмо в британском исполнении. Англичане, вероятно, приняли нас за лунатиков, не доверив, как обычно, машину двум журналистам. Вместо этого к каждому прикрепили профессионального тест-пилота Aston Martin. Мне достался бывший автогонщик, ныне сотрудничающий с фирмой по контракту. Звали его, кажется, Джеймс. «Здесь можешь поднажать, – говорил он мне после знака "30", – вставай в средний ряд на круговом, чуть левее, возьми вправо, здесь аккуратней» — и так далее. Мы проехали с Джеймсом почти сотню километров, постепенно разговор перешел на универсальные темы, и в целом я хорошо провел время. DB11 проявил себя как великолепный аппарат для путешествий по асфальту. Комфортабельный и быстрый. Единственный недостаток, на который невозможно не обратить внимания, это кнопки регулировки кресла на центральном тоннеле. Иногда вы незаметно касаетесь их ногой. Никогда не забуду, как на круговом перекрестке мое кресло поехало назад!

После короткой остановки на обед я пересел на более юркую модель Vantage, салон которой был полностью отделан черной алькантарой. В моем распоряжении было минут пятнадцать. Джеймс не стал возражать, когда я, пользуясь случаем, вдавил газ. Разогнавшись примерно до полутора сотен, жестко затормозил, а потом, не сбавляя оборотов, стартовал с «двух педалей». В поворотах запели покрышки, заглушаемые мощным вокалом четырехлитрового V8. Когда мы вновь мирно поехали в прогулочном режиме, Джеймс спросил, что бы я выбрал: гран-турер DB11 или хулиганистый Vantage? «Только честно!» Я не знал, что ответить. Оба по-своему хороши!

Модель DB11 комплектуется сегодня четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Это, конечно, не «топ» с 5,2-литровым V12, но едет как надо! Фото: Aston Martin

Гагарин и Beatles

Производственные линии завода в Гейдоне впечатлили меня не сильно. Причем непонятно, чего не хватало, может, хай-тека какого-то фантастического. Нам показали значительное количество ручного труда – как известно, без него автомобиль не будет соответствовать классу люкс, – мы увидели, как практически вручную обшивают кожей кресла. Мы посмотрели производственные линии, на которых «женят» мотор с подвеской, цех, где сотрудники в комбинезонах – будто ищут Novichok – красят кузова, и так далее. Обстановка вокруг царила немного расслабленная, людей, снующих туда-сюда, было довольно много. Все это как-то рассеивало внимание. И вдруг в финале вы видите скопление новеньких Aston Martin, невероятной красоты, готовых сорваться с места в любой момент. Как они здесь оказались? Их что, вот прямо здесь и собрали? Контраст был просто поразительным.

Зашли в музей, где были представлены почти все главные модели, выпущенные за 106 лет существования фирмы. Автомобили стояли на фоне ключевых событий ХХ века, изображенных на стене. Первого спутника, полета Гагарина, выхода в открытый космос Леонова на стене не было. 1960 год отмечен первыми Параолимпийскими играми в Риме, 1961-й отсутствовал вовсе, потом сразу шел 1962-й, поскольку тогда Beatles написали песню «Love Me Do». «Почему не упомянут Гагарин?» – спросил я экскурсовода. «Оу, в самом деле? Да, действительно. Странно!» Полагаю, что он удивился искренне. «Проникновенье наше по планете весьма заметно вдалеке» – пел Высоцкий. Тем, кто за отвечает за пиар нашей страны, проникновенья точно не хватает.

Сегодня на заводе в Гейдоне выпускают Aston Martin DB11, DBC, кабриолеты обеих версий – они идут под именем Volante – и Vantage. Для кроссовера DBX построили новый завод с нуля. Гиперкары Valkyrie и Valhalla тоже собирают в другом месте. Фото: Aston Martin

Главный музей Aston Martin располагается при заводе в Гейдоне. Однако компания настолько быстро расширяет производство, что есть ощущение, что скоро музею потребуется отдельное помещение. Фото: Aston Martin

Гордость без предубеждения

История фирмы протяженностью в 106 лет – это плюс или минус? К примеру, в Китае или Южной Корее автопроизводители свободны от груза истории и вольны менять дизайн автомобилей раз в четыре года до неузнаваемости, в то время как европейские бренды вынуждены придерживаться традиций. Никки Риммингтон, вице-президент компании, считает, что богатое наследие Aston Martin – это, безусловно, плюс, и именно поэтому бренд очень ценится, в частности, в Азии.

Все, что касается бренда и истории, тема сложная. Перед отъездом в Москву мы остановились в маленьком отеле «Острич», что в поселке Колнбрук, совсем рядом с аэропортом Хитроу. Странный такой отель. Очень старый. Ведет летопись с 1106 года, только представьте. По информации, выложенной на сайте отеля, там в бытность очень любили… убивать по ночам постояльцев. Такая вот богатая история. Привлекает ли она в отель гостей? Или им просто удобно поселиться рядом с аэропортом, имея в виду вылет рано утром? Трудно сказать.