Суд не удовлетворил жалобу владельца «Донинвеста» на привлечение к субсидиарной ответственности

Как стало известно “Ъ-Юг”, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Александру Григорьеву в удовлетворении апелляционной жалобы на вынесенное ростовским арбитражем определение о привлечении его к субсидиарной ответственности перед кредиторами банка «Донинвест». Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Господин Григорьев является фактическим владельцем «Донинвеста». В июне ростовский арбитраж по ходатайству АСВ привлек его, а также топ-менеджеров банка Аллу Калитванскую и Светлану Гуленкову, к субсидиарной ответственности, размер которой будет определен после окончания расчетов с кредиторами банка. В августе Ленинский райсуд Ростова признал их виновными в мошенничестве и растрате.

Ростовский банк «Донинвест» работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной финансово-промышленной группы предпринимателя Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). Весной 2014 года «Донинвест» был продан группе лиц, за которыми стоял Александр Григорьев, а уже в октябре того же года банк прекратил работу после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию. Отзыв лицензии регулятор тогда объяснил тем, что банк проводил рискованную кредитную политику, вкладывая средства в низкокачественные активы.

Вадим Водолазов