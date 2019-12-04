Современная классика уфимского бренда

Бренд женской одежды, о котором пойдет речь, за двадцать шесть лет существования переживал и взлеты, и падения. Но главные ценности – женственность, элегантность, привлекательность и современная классика – остались неизменными. Об уфимском бренде MADYART мы поговорили с руководителем группы компаний Ильшатом Сафиуллиным.

— С чего начинался ваш бизнес, и что он представляет собой сегодня?

— Бренду MADYART в этом году исполнилось 26 лет. Тогда на волне растущего спроса возникла идея и появилась компания Mary Stone. По ряду причин 7 лет назад совместно с одной из ведущих европейских компаний Retail Branding Gmbh (Австрия) мы провели глубокий ребрендинг, который затронул не только название бренда, фирменный стиль и дизайн салонов, но и стандарты нашей работы. Это был успешный опыт, результатом которого мы пользуемся и по сей день. Для дальнейшего совершенствования наших коллекций мы начали сотрудничество с ведущим тренд-агентством WGSN (Англия), а также с францзуской фирмой Carlin, консультирующей европейские компании в области фэшн-индустрии. В результате этого взаимодействия мы полностью перестроили свой подход к формированию коллекции и подняли уровень наших художников-дизайнеров до европейского.

Сегодня в группе компаний MADYART трудятся 330 сотрудников. MADYART – это 24 монобрендовых салонов в 11 городах России, в том числе и в Уфе: в ТРЦ «Планета», ТК «Центральный», ЦТиР «Мир». Скоро открывается новый салон в ТЦ «Мега».

— Каков собирательный образ вашего покупателя?

— Образ, на который мы ориентируемся при создании коллекций – это успешная горожанка старше тридцати. Как правило, к этому возрасту женщина успевает состояться во всех отношениях: карьере, финансах, семье.

MADYART – одежда, которая говорит об успешности и самостоятельности. Мы предлагаем нашим покупателям модели делового, офисного стиля. Также есть нарядные изделия для особых случаев. Мы предлагаем не просто отдельные вещи, а готовые решения, стильные образы и разнообразные комплекты.

— Как сегодня выглядит путь отдельно взятой модели от идеи до витрины магазина?

— У нас собственное дизайн-бюро, в котором мы создаем изделия с безупречной посадкой на нашу российскую покупательницу. Прежде чем запуститься в производство, каждая модель проходит несколько этапов согласования.

Начинается все с конструирования, создания экспериментального образца, примерки, подбора ткани и фурнитуры. На каждом этапе мы проводим улучшения и доработки, стремясь довести модель и образ в целом до совершенства. На производстве реализуется семиступенчатый контроль качества. В результате на выходе мы получаем товар очень высокого качества.

Вместе с тем остается еще ряд нерешенных проблем: например, качество тканей. Несмотря на то, что большую часть материалов мы закупаем во Франции, Испании, Италии, Португалии, проблема некачественных тканей на сегодняшний день является приоритетной.

— Есть ли обратная связь от покупателей?

— Да, у нас есть несколько каналов связи с покупателями. Во-первых, когда человек «голосует рублем» за те или иные модели. Во-вторых, наши дизайнеры регулярно выезжают в салоны и прямо на месте обсуждают с покупательницами как текущие коллекции, так и их пожелания. В-третьих, мы всегда ведем активный диалог в соцсетях бренда, в том числе и по будущим коллекциям. Регулярно проводим опросы, позволяющие нам совершенствовать свою работу. В-четвертых, на регулярных встречах с продавцами мы суммируем пожелания наших клиентов и вносим коррективы в работу дизайн-бюро и фабрики. В-пятых, с очень многими клиентами у нас сложились многолетние добрые отношения. Достаточно часто покупатели обращаются в офис, в том числе и непосредственно ко мне, для обсуждения различных аспектов нашей работы.

Учитывая, что мы еженедельно поставляем в салоны новые модели, то стараемся даже в рамках текущей коллекции учесть пожелания покупателя. Мы корректируем лекала перед каждым запуском модели. Немецкая программа проектирования Grafis, на которой мы работаем, позволяет быстро вносить эти изменения. Мы тщательно прорабатываем посадку в области талии, по спинке, пройме. Рост числа наших постоянных покупателей и увеличение товарооборота позволяют нам думать, что мы находимся на верном пути.

— С какими еще проблемами сталкивается бизнес вашей отрасли?

— Нашему предприятию, как и большинству других представителей легкой промышленности в России, требуется модернизация производства.

Нужны современные программные комплексы для автоматизации рабочих мест. Раскройные машины, которые позволяют производить более точный крой и экономичную раскладку. Программы, создающие лекала в более точном виде, и так далее. Все это существенная статья бюджета.

Предприятия, находясь в режиме существующего налогового и административного законодательства, не могут выделить такие средства на модернизацию. Поэтому мы надеемся на содействие в этом со стороны государства. Мы уже внесли свои предложения в Правительство РБ. Я вижу тенденцию, когда государство в рамках поддержки малого и среднего бизнеса начинает прислушиваться к предпринимателям. Развивается инфраструктура, благодаря которой бизнес может озвучить свои проблемы и предложить пути их решения. Например, это создание Центра «Мой бизнес», где можно получить консультацию по вопросам, связанным с поддержкой. Для нас главное, что начинается формироваться диалог между предприятиями легкой промышленности и государством, и он обещает быть конструктивным.