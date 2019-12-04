Тюменская область превысила показатели нацпроекта по состоянию дорог

Показатели нормативности дорог в Тюменской области существенно выше, чем требуется по целевым показателям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в среднем по России, говорится в сообщении главного управления строительства региона. В 2019 году нормативному состоянию согласно нацпроекту должны соответствовать 44,1% региональных дорог и 46% дорожной сети агломераций.

В Тюменской области доля автодорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, составила 61,92%. Доля дорог городской агломерации, куда вошли дороги города Тюмени, Тюменского района и региональные дороги на их территории, достигла показателя в 80,9%. Тюмень также заняла первое место рейтинга ОНФ по состоянию дорог в российских городах в 2019 году.

Ранее в правительстве сообщали, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтировали более 500 км дорог. На все работы было предусмотрено около 6 млрд руб., 13% от суммы поступило из федерального бюджета. В планы дорожного ремонта были включены все участки на региональных дорогах тюменского региона и дорогах агломерации.

Реализация нацпроекта будет продолжена в 2020 году. «Сейчас формируются планы на дорожный ремонт в новом году. После окончательного формирования перечня объектов, будут проведены торги и заключены контракты»,— говорится в сообщении.

Алексей Буров