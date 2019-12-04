В Челябинске за год удвоилось количество игровых интернет-клубов

За последний год в Челябинске стало в два раза больше интернет-клубов, предоставляющих компьютеры для игр. Об этом сообщают в компании 2ГИС. Такая же динамика в процентах в Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде. При этом по количеству таких мест (их десять) южноуральский областной центр занимает последнее место среди миллионников.

Лидер по темпам прироста – Воронеж, где количество клубов выросло в 2,5 раза. В абсолютном выражении больше всего подобных площадок в Москве – 147.