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Юрий Филиппов назначен главным тренером волейбольной «Новы»

Волейбольный клуб «Нова» по обоюдному согласию сторон расторг соглашение с главным тренером команды Александром Горбатковым. Новым наставником новокуйбышевского коллектива стал украинский специалист Юрий Филиппов, сообщает клубная пресс-служба.

Новый главный тренер «Новы» уже приступил к своим обязанностям. Последним местом работы специалиста был греческий ПАОК.

По итогам 9-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2019/2020 «Нова» занимает последнее место в турнирной таблице, потерпев поражения во всех матчах.

Андрей Сазонов


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