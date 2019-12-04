Проведение в Перми Кубка России по ледовой скульптуре обойдется в 2,8 млн рублей

ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» подвел итоги торгов на организацию и проведение Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Максимальная стоимость контракта составляла 2,8 млн руб. Победителем торгов признан предприниматель Николай Тютнев.

Согласно техзаданию, исполнитель должен обеспечить участие в мероприятии не менее пяти команд российских или зарубежных скульпторов, которые будут создавать объекты с 7 по 11 января на эспланаде. Далее нужно обеспечить выставку созданных скульптур до 1 марта и завершить их демонтаж к 10 марта.

Кроме того, в задачи исполнителя входит организация публикаций о кубке с упоминанием краевого министерства культуры, а также питание и страхование участников кубка, организация необходимой инфраструктуры и освещения.

Напомним, Николай Тютнев является традиционным подрядчиком властей. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году он уже выиграл торги на 4,9 млн руб., связанные с поставкой льда в ледовый городок и устройством инфраструктуры для выставки скульптур на набережной Камы. В 2018 году Николай Тютнев заключил госконтракты на 5 млн руб.