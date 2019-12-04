На Ставрополье полицейского осудили за выбивание показаний

Предгорный районный суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор бывшему старшему оперуполномоченному ОМВД России по району, майору полиции Денису Кузнецову, обвинявшемуся в превышении полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в июле 2018 года Кузнецов в служебном кабинете отдела уголовного розыска принуждал жителя Черкесска признаться в разбое, применяя по отношению к подозреваемому насильственные действия. В ноябре УФСБ по региону возбудило в отношении полицейского уголовное дело, после чего он был уволен из органов внутренних дел.

Суд назначил Кузнецову наказание в виде трех лет и двух месяцев колонии общего режима.

Дарья Голякова