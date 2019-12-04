Завершено расследование уголовного дела о незаконном возврате НДС на 12 млн рублей

Седьмое следственное управление ГСУ СКР завершило предварительное расследование уголовного дела по факту хищения 12 млн руб. из бюджета. Дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генпрокурора, передано для рассмотрения в суд. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, руководители компании «Прима» Сергей Мешалкин и Елена Шаповалова, а также другие фигуранты, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, на протяжении 2013-2016 годов за пять налоговых периодов незаконно возместили из бюджета посредством возврата налога на добавленную стоимость (НДС) более 12 млн руб. Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 года в отношении нескольких подозреваемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По решению суда, обвиняемые Сергей Мешалкин и Елена Шаповалова находятся под домашним арестом соответственно в Батайске и Азове до 26 декабря 2019 года. Принадлежащее им имущество, стоимость которого покрывает всю сумму хищения, арестовано.

Олег Горяев