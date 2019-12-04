05 декабря, четверг
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Фото: Rinspeed

Rinspeed готовит новый электробеспилотник

Компания Rinspeed построила компактный электробеспилотник со сменными кузовами — концепт-кар получил название MetroSnap.

В прототипе ходовая часть и кузов существуют в виде отдельных заменяемых компонентов. Платформу Skateboard и кузова Pod можно разрабатывать отдельно друг от друга и заменять, если техническая начинка устареет или потребуется новый тип кузова.

Система Skateboard способна самостоятельно уезжать на зарядку аккумуляторов, а модуль Pod будет меняться в зависимости от потребностей — по задумке авторов, Rinspeed MetroSnap должен работать безостановочно.

Премьера новинки, которая стала развитием показанных ранее прототипов Snap и microSnap, состоится на выставке потребительской электроники CES-2020 в январе в Лас-Вегасе.

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