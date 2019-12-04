Москва встречает ледяные дожди

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в течение дня в столице ожидается метель и гололедица, а порывы ветра усилятся до 17 м/сек.

«Желтый» уровень опасности будет действовать до четверга. Ночью в городе может даже пройти ледяной дождь, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк: «Москвичей ждет ухудшение погодных условий и повышение температуры. К вечеру столбики термометров вплотную приблизятся к отметке 0 градусов. В начале ночи начнут переходить в слабый плюс. Усилится юго-западный, западный ветер, пойдет мокрый снег, местами даже при сильном ветре могут закружить метели.

После девяти часов вечера возможно образование туманов и даже слабых гололедных явлений.

К голодным явлениям относится и ледяной дождь. Но он не будет сильным и продолжительным, лишь на короткое время он может привести к образованию ледяной корки, которая при росте температуры очень быстро разрушится. Все это будет происходить на фоне снижения атмосферного давления, которое понизится до 740 мм ртутного столба. В ближайшие сутки нас накроет волна очень теплого воздуха, завтра днем столбики термометра поднимутся до +2…+4 градусов. Осадки ослабеют, но тем не менее полностью не прекратятся. Порывистый ветер сохранится».

В конце недели температура в городе будет на 5 градусов выше нормы. Как говорят синоптики, она больше соответствует началу ноября, чем первому зимнему месяцу. По ночам в выходные столбик термометра закрепится на нулевой отметке, днем обещают +1…+3 градуса.

Анна Никитина