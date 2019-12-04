В Пензе восемь УК наказали за несвоевременную очистку крыш

Прокурор Октябрьского района Пензы объявил предостережение руководителям восьми организаций, обслуживающих жилой фонд. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Меры прокурорского реагирования в отношении ООО «Пензенская управляющая организация», АО «Арбековское», ООО «УК «Наш город» ООО «УК «Квартал», ООО «УК «Проспект», ООО «УК «Зевс», ООО Управляющая компания «Милана», ООО «Федеральная управляющая компания приняты в связи с образованием снежных и ледовых свесов с крыш домов, которые находятся в обслуживании у данных УК. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 они обязаны проверять и очищать кровли от скопления снега и наледи, чего вовремя сделано не было.

Иван Сергеев