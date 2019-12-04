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ОК «Дагомыс» Управделами Президента РФ стал лучшим курортным отелем России

Таково признание россиян, проголосовавших за сочинский комплекс «Дагомыс» на сайте Национальной Гостиничной Премии в номинации «Лучший курортный отель - 2019».


В этом году народное жюри впервые открытым голосованием определило лидеров отрасли. Ресурс hotelawards.ru посетило более 46 тысяч человек, затем к их мнению присоединились профессионалы - 25 авторитетных деятелей индустрии гостеприимства.

Награждение финалистов и победителей в различных номинациях проходило в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ). Событие освещалось ведущими российскими телевизионными и печатными СМИ и интернет - порталами.

Участников приветствовали Заместитель министра экономического развития Сергей ГАЛКИН, Президент Российского союза Туриндустрии Сергей ШПИЛЬКО и Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий ЛАМШИН.

Национальная гостиничная премия – одно из наиболее значимых событий для развития индустрии гостеприимства России. Ее цель - повысить привлекательность нашей страны для российских и зарубежных туристов и поднять авторитет гостиничных предприятий на новый уровень.

Организатор Национальной гостиничной премии - Российская гостиничная ассоциация при поддержке Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства по туризму, Правительства Москвы, Администрации Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза тур. индустрии.

- Очень волнительно представлять такой огромный Оздоровительный комплекс как наш, и говорить от имени тысячного коллектива, - сказала во время церемонии вручения награды Татьяна САВЧЕНКО, руководитель по корпоративным продажам и VIP – клиентам ФГАУ ОК «Дагомыс» УДП РФ.

- Прежде всего, благодарим жюри и организаторов конкурса за то, что посчитали нас достойными такой престижной номинации – Лучший курортный отель! Особая благодарность нашим постоянным гостям, которые откликнулись, звонили, писали, голосовали, присылали скриншоты, болели за нас. Это наша общая награда, наша общая победа!

В этом году профессиональная фортуна еще несколько раз улыбнулась сочинскому объекту отдыха. Вместе со всеми Оздоровительными и гостиничными комплексами Управления делами Президента РФ, «Дагомыс» получил престижную премию самого известного в мире научно-популярного географического издания National Geographic Traveler Awards - 2019 в номинации "Время открытий".

ОК «Дагомыс» взошел на пьедестал всероссийского конкурса информационных видеороликов «Привет, Россия — Родина моя» в номинации оздоровительный туризм (включая санаторно-курортный и лечебно-оздоровительный) и получил специальный приз. Ролик – победитель «Путешествие в Дагомыс всей семьей» будет транслироваться на телеканале «ПОЕХАЛИ!» Первый канал. Всемирная сеть.

Пляж ОК «Дагомыс» занял 1-е место в номинации «Лучший пляж организации отдыха и оздоровления» конкурса «КУРОРТНЫЙ ОЛИМП - 2019». Церемония награждения лидеров туриндустрии Краснодарского края проходила на днях в Геленджике.

Победа в этом конкурсе — дело престижа. «Курортный Олимп» стал своеобразным знаком качества для тех, кто смог на него попасть. Однако самое придирчивое жюри для работников туристической отрасли — отдыхающие. Их главная оценка заключается в желании возвращаться на курорты Краснодарского края.

- Люди должны не просто отдохнуть и уехать, а захотеть вернуться. Мы — наследники курортов Советского Союза. Тот, кто был ребенком 50 лет назад, сейчас привозит к нам на курорты детей и внуков. Мы можем гордиться курортами и людьми, которые их создали. Давайте продолжим эти традиции и создадим такие же современные курорты, чтобы уже наши дети и внуки гордились ими,- подчеркнул глава Кубани Вениамин КОНДРАТЬЕВ во время церемонии награждения победителей.

Высокий пляжный сезон уже завершен. Сейчас к наплыву гостей готовятся горнолыжные курорты. На новогодние и рождественские каникулы, по – традиции, ждет своих гостей Оздоровительный комплекс «Дагомыс» Управления делами Президента Российской Федерации.

Благодарим за информационное сотрудничество пресс-службу администрации Краснодарского края и телекомпанию Кубань-24.

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