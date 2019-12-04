Городская империя

Старинные улицы Уфы, некогда застроенные крепкими купеческими особняками, сегодня получают второе рождение. В самом сердце столицы, в квартале улиц Валиди, Пушкина, Аксакова и Гоголя, полным ходом продолжается строительство высотных зданий клубной резиденции «Империал». Застройщик — группа компаний «Третий трест» — недавно объявил о старте продаж квартир и коммерческих площадей, которые расположатся в новом комплексе.

В этом квартале органично сплетаются история и современность: на территории расположены несколько старых зданий, в том числе особняк Козловых XIX века, имеющий статус памятника. Старинные усадьбы будут тщательно реставрированы и дополнены элементами современной архитектуры — впоследствии здесь разместятся офисы компаний, различные магазины, рестораны и кафе.

Жилая часть клубной резиденции «Империал» включает в себя три многоквартирных дома. Два 12-этажных корпуса и 25-этажная башня смогут предложить жилье на любой вкус. Здесь разместятся уютные студии, где каждый квадратный метр используется с максимальной эффективностью; квартиры с просторными гостиными и встроенными гардеробными; роскошные апартаменты площадью до 160 кв. м на верхних этажах башни, где на каждом этаже спроектировано только по две квартиры, а панорамное остекление позволяет достигнуть обзора в 270 градусов — чтобы каждый день встречать рассветы и закаты из окон собственного жилья.

«Империал» находится в престижном районе Уфы, где сосредоточена практически вся деловая и культурная активность столицы. В шаговой доступности — государственные и правительственные учреждения, офисы крупных компаний, бизнес-центры, театры, университеты, рестораны и главные достопримечательности города. Транспортная инфраструктура позволяет в считанные минуты выехать на проспект Юлаева или на Бельский мост. В радиусе квартала — остановки всех видов общественного транспорта, позволяющего без пересадок добраться в любой уголок Уфы.

Жить в «Империале» — значит находиться в самом центре событий, быть в курсе всего самого интересного. В то же время проект клубной резиденции предусматривает приватность и комфорт для своих жильцов. Комплекс будет закрыт от посторонних благодаря системе контроля доступа, а безопасность «Империала» гарантируют круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Высокий статус домов клубной резиденции подчеркивают фасады, облицованные керамическим кирпичом и вкраплениями декоративной штукатурки. В каждом здании предусмотрены просторные лобби, выполненные в минималистичном духе с использованием натуральных материалов и дополненные деталями в виде стильной мебели и светильников. Квартиры оснащены шумопоглощающими стеклопакетами, отделка пола и потолка выполняется с использованием звукоизолирующих материалов.

Проектом также предусмотрен двухуровневый паркинг и отапливаемые кладовые помещения. Для удобства гостей комплекса будет обустроена дополнительная открытая стоянка и парковочные места для людей с ограниченными возможностями. При этом дворовая территория будет полностью пешеходной — здесь планируется создать прогулочную зону между жилыми домами и коммерческими помещениями, разместить детскую площадку и зоны отдыха. Проект ландшафтного озеленения резиденции предполагает мощение внутренней территории брусчаткой, посадку деревьев ценных пород, которые подчеркнут высокий статус «Империала». Отличительной чертой клубной резиденции станет продуманное сочетание жилых, торговых, рекреационных и деловых пространств вокруг общедоступной пешеходной зоны.

За ходом работ можно наблюдать с помощью онлайн-камер, которые транслируют картинку в реальном времени на официальном сайте клубной резиденции «Империал». Стоит отметить, что группа компаний «Третий трест» ведет строительство всех трех высотных зданий одновременно. Комплекс будет полностью сдан в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Выбрать идеальную планировку квартиры, подобрать офисное помещение и задать все интересующие вопросы можно в офисе продаж группы компаний «Третий трест» по адресу: г. Уфа, бульвар Давлетшиной, 11а, тел.: (347)200-11-06.

Официальный сайт клубной резиденции "Империал"