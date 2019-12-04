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Ростов-на-Дону. Юг России

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Ростовский ресторан вошел в Топ-1000 лучших заведений мира

В Топ-1000 французского рейтинга лучших ресторанов мира La Liste-2020 вошел ростовский ресторан Lео Wine & Kitchen. Это первое заведение Юга России, оказавшийся в рейтинге.

«На днях французский гид La Liste включил LEO в TOP-1000 ресторанов мира. Это первый случай попадания ростовского заведения в международный рейтинг, насколько мне известно. Всего в гид в этом году попали 30 ресторанов из России. Из них 29 представляют Москву и Питер и один — Ростов-на-Дону»,— рассказал “Ъ-Юг” совладелец ресторана Сергей Подпорин.

Рейтинг La Liste был создан по инициативе Министерства иностранных дел Франции. Он cоставляется с 2015 года на основе гастрономических гидов, отзывов в интернете и рецензий в СМИ. В рейтинге учитываются рестораны из 195 государств.

Дарья Голякова


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