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Пермский край получит 1,2 млрд рублей за эффективную деятельность исполнительной власти

Правительство РФ утвердило распределение дотаций в форме межбюджетных трансфертов субъектам РФ за достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти в 2019 году. Как указано в документе, Пермский край получит 1,2 млрд руб.

Распределение дотаций осуществлялось с учетом предложений администрации президента РФ на основе рейтинга субъектов РФ.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения, уровень образования.

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