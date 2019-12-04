В тольяттинском пансионате выявили фиктивных отдыхающих

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов на оздоровление детей в пансионате «Звездный» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как установило надзорное ведомство, в январе 2018 года областной центр по организации отдыха и оздоровления детей и пансионат заключили два госконтракта, включающих 1988 путевок, на сумму свыше 38 млн руб. Зная, что 501 путевка на 1 смену в период с 24 января по 16 февраля 2018 года реализована не была, руководитель пансионата все равно отдал распоряжение собрать пакеты документов на детей и их родственников. В итоге на них были оформлены путевки, а сами они были указаны в отчетных документах как отдохнувшие.

В дальнейшем в журнале регистрации было отражено пребывание не менее 13 фиктивных воспитанников. По завершении смены на основании указанных документов была оплачена стоимость фактически не пребывавших в пансионате детей на сумму не менее 500 тыс. руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Алена Смирнова