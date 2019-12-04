ООО «БЭСК Инжиниринг» завершает строительство распределительного пункта в уфимском микрорайоне «Молодежный»

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») завершает строительство нового блочного комплектного распределительного пункта РП-204 в микрорайоне «Молодежный» в Уфе. Специалисты компании демонтировали старый корпус РП, эксплуатирующегося с 1979 года. Причиной тому стало подтопление объекта грунтовыми водами, что могло привести к ухудшению прочностных характеристик здания, а в результате повышенной влажности в помещении – к очагам коррозии на действующем оборудовании. Вследствие этих факторов повышался риск аварийности в данном энергоузле.

Во время демонтажа старого корпуса РП и монтажа нового, чтобы обеспечить электроснабжение потребителей, среди которых бытовые и социальные абоненты, был предусмотрен монтаж двухтрансформаторной подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ мощностью 630 кВА. В течение двух месяцев (июль-август) был осуществлен перевод большинства кабельных линий потребителей РП-204 на временную схему питания от КТПН. Значительный объем земляных работ приходилось выполнять вручную, этот процесс осложнялся высоким уровнем грунтовых вод.

По завершению пусконаладочных работ и выполненных испытаний нового оборудования осуществлен перевод электроснабжения потребителей на уровне напряжения 0,4 кВ на постоянную схему от нового РП-204. Окончательное завершение работ по сдаче объекта запланировано до конца декабря текущего года. Работы по благоустройству прилегающей территории будут выполнены в 2020 году.

В новом корпусе РП размещены современные ячейки, которые удовлетворяют всем требованиям проекта Smart grid, реализуемого в рамках модернизации распределительных сетей г. Уфы, что соответствует общероссийскому тренду цифровизации распределительных сетей.