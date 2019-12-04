Александр Дрозденко не исключил своего участия в выборах губернатора Ленобласти в 2020 году

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко примет участие в выборах главы региона в 2020 году в случае, если получит поддержку президента РФ и местных жителей. Об этом он сегодня сообщил на ежегодной пресс-конференции.

«У меня два работодателя: первый — жители Ленобласти, которые с большим количеством голосов меня избрали в 2015 году, второй — президент РФ. Я ориентируюсь на их позицию, и если они будут считать, что я не должен работать, то не пойду. В иных ситуациях, если будет поддержка, то буду участвовать», — сказал он.

Господин Дрозденко пояснил “Ъ-СПб”, что говоря о поддержке жителей, он имел ввиду выдвижение его кандидатуры партиями, инициативными группами и отдельными предприятиями. «На меня уже по этому вопросу выходили и ветеранские, общественные организации, но это нельзя пока делать сейчас. По сравнению с соседними регионами Ленобласть выглядит как островок благополучия и ситуация здесь стабильная. Поэтому разговоров о том, что мне надо идти на выборы много»,— прокомментировал глава региона.

В 2015 году на выборах губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко набрал 82,1% голосов.

Ольга Кантемирова