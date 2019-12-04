Банкротный Чуровской завод из Удмуртии погасил 11 млн рублей долгов по зарплате

ЗАО «Чуровской завод силикатных материалов», признанное банкротом в июле 2017 года, погасило перед сотрудниками задолженность по зарплате в размере более 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«В период конкурсного производства арбитражным управляющим реализовывалось имущество предприятия-должника, взыскивалась дебиторская задолженность, денежные средства направлялись на погашение всей кредиторской задолженности. В августе текущего года конкурсным управляющим предприятия была произведена реализация имущества на сумму, достаточную для погашения долга»,— говорится в сообщении.

«Чуровской завод» на протяжении 35 лет являлся единственным предприятием, производящим силикатный кирпич в республике. В 2015 году на заводе начались проблемы с выплатой заработной платы работникам. В средствах массовой информации о сложной обстановке на производственном объекте стало известно в конце ноября 2015 года, когда 200 человек лишились рабочих мест в связи с запуском процедуры банкротства. Правительство Удмуртии, пытаясь спасти предприятие, искало возможности перепрофилирования производства. Однако до конкретных предложений дело не дошло.