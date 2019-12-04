Росгвардейца, задержавшего убийцу, представят к награде

Росгвардеец Михаил Немтинов, принимавший участие в задержании открывшего стрельбу жителя Перми и получивший при этом ранение, будет представлен к государственной награде. Об этом сообщил губернатор Максим Решетников, который посетил Михаила Немтинова в больнице.

«Этой ночью у нас случилась трагедия. От пули наркомана погибла пермячка и еще один мужчина пострадал,— написал глава региона в своем Instagram.— Благодаря сотрудникам Росгвардии и особенно Михаилу Немтинову удалось избежать других жертв. Михаил получил ранение. Вместе с другим пострадавшим он в больнице — их здоровью ничего не угрожает. Семье погибшей — мои соболезнования. Поможем всем, чем надо. Михаила договорились с руководством краевой Росгвардии представить к госнаграде».

Стрельба в Перми произошла сегодня около четырех часов утра. 50-летний Дмитрий Коростелев, находясь в состоянии наркотического опьянения, застрелил из ружья женщину и ранил мужчину. При задержании он успел ранить сотрудника Росгвардии. СУ СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство и убийство из хулиганских побуждений.