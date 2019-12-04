Определены претенденты на бизнес-премию «Твердые знаки»

По итогам экспертного голосования сформирован шорт-лист бизнес-премии «Твердые знаки». В общей сложности издательский дом «Коммерсантъ — Юг России» вручит статуэтки победителям в 9 номинациях: «Сделка года», «Слово с твердым знаком», «Настрой на лучшее», «Дело техники», «За перспективу», «Чистый бизнес», «Бизнес — городу», «Не хлебом единым» и «Сделано на Дону».



Премия «Твердые знаки» пройдет в Ростове впервые и будет присуждаться за достижения в бизнесе в 2018–2019 годах.

В одной из ключевых номинаций — «Сделка года» — между собой посоревнуются «Группа Агроком» Ивана Саввиди, продавшая «Донкой табак» японской JTI, агропромышленный холдинг «Астон» Вадима Викулова, купивший ростовский «Торговый порт» и заключивший контракт на постройку судов с судоверфями в Китае, а также крупнейший российский зернотрейдер, торговый дом «Риф» Петра Ходыкина, инвестировавший в собственный вагонный парк.

Среди претендентов на статуэтки в других номинациях — «Ростсельмаш» и НЭВЗ, ГК «Горизонт» и концерн «Единство», а также международные компании — Enel, NovaWind и MARS.

Подробнее о номинантах на премию

Редакция также назовет «Человека года» — победителя в единственной номинации, в которой коллектив издания позволил себе сделать субъективный выбор. Его имя станет известно в самом конце торжества. Церемония вручения премии «Твердые знаки» состоится в лофт-пространстве Salut! 5 декабря.