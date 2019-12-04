«Внедорожный» Ford Focus Active получил «роскошную» версию

Компания Ford представила новую модификацию «внедорожного» Focus Active — «роскошное» исполнение X Vignale.

5-дверный хэтчбек сохранил увеличенный дорожный просвет (на 30 мм спереди и на 34 мм сзади), а также переработанную подвеску (новые пружины, амортизаторы, стабилизаторы и иную геометрию кулаков) и перенастроенные электронные ассистенты. Для Focus Active стали доступны режимы Slippery для движения по скользким поверхностям и Trail, позволяющую эффективнее двигаться по мягкому покрытию. Визуально Ford Focus Active как и прежде отличается новыми бамперами и обвесом из неокрашенного пластика, но поменялись некоторые элементы.

Версия X Vignale отличается черными корпусами зеркал заднего вида и 17-дюймовыми колесными дисками особого дизайна. В салоне появились руль и сиденья с кожаной обивкой от исполнения базового хэтчбека Ford Focus Vignale, а в базовую комплектацию включены система автоматической парковки и проекционный дисплей.

Напомним, премьера четвертого поколения модели Ford Focus состоялась в апреле 2018 года, а модель в исполнении Active была показана в ноябре того же года.

На российском рынке новый автомобиль не появится, поскольку Ford покинул сегмент легковых автомобилей в России. Подробнее об этом в материале “Ъ” «Ford оставил управление 'Соллерсу'»