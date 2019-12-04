В Оренбуржье назначены министр образования и его заместитель

Пост министра образования Оренбургской области в четверг займет Алексей Пахомов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

«Также указом губернатора Гордеева Нина Алексеевна назначена на должность первого заместителя министра образования Оренбургской области с 6 декабря 2019 года на срок полномочий губернатора Оренбургской области»,– говорится в сообщении.

До последнего времени Алексей Пахомов исполнял обязанности министра образования региона. Нина Гордеева ранее около десяти лет возглавляла управление образования Оренбурга.

Георгий Портнов