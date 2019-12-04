04 декабря, среда
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

В Оренбуржье назначены министр образования и его заместитель

Пост министра образования Оренбургской области в четверг займет Алексей Пахомов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

«Также указом губернатора Гордеева Нина Алексеевна назначена на должность первого заместителя министра образования Оренбургской области с 6 декабря 2019 года на срок полномочий губернатора Оренбургской области»,– говорится в сообщении.

До последнего времени Алексей Пахомов исполнял обязанности министра образования региона. Нина Гордеева ранее около десяти лет возглавляла управление образования Оренбурга.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Пресс-релизы

Профиль пользователя