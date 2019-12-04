Комплекс зданий «Ростелекома» вновь подешевел

Стоимость здания центрального пермского офиса «Ростелекома» снизилась до 270 млн руб. Соответствующие изменения зафиксированы на сайте Avito. Ранее, в ноябре, здание оценивалось в 293,2 млн руб.

Напомним, ранее краевые и федеральные органы госвласти изучали возможность покупки центрального офиса «Ростелекома», но в итоге отказались от идеи. «Ростелеком» сообщал, что изучал возможность продать офис для оптимизации затрат. В 2018 году здание пытались продать за 350, а позже — за 315 млн руб.

Офис «Ростелекома» занимает 7,2 тыс. кв. м в трех зданиях: на ул. Ленина, 68/Попова, 17, ул. Ленина, 68, и ул. Попова, 17а, разных годов постройки (1974, 1984 и 1998).