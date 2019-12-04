Директор новосибирской стройфирмы предстанет перед судом

Прокуратура Новосибирской области направила на рассмотрение суда уголовное дело директора ООО «Строительно-финансовая корпорация "Сибстрой"». Как рассказали в прокуратуре, топ-менеджер компании обвиняется по ст. 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве).

В материалах дела говорится, что с июня 2016-го по июль 2019 года глава «Сибстроя» заключал с гражданами договоры целевого займа денежных средств вместо предусмотренных договоров участия в долевом строительстве. Застройщику удалось привлечь средства 15 граждан для строительства дома на ул. Приморской на общую сумму свыше 25 млн руб.

Илья Николаев