Блогера Дмитрия Бегуна выпустят из колонии по УДО

Ходатайство об условно-досрочном освобождении блогера Дмитрия Бегуна удовлетворено. Соответствующее решение принял суд Новокуйбышевска в среду. Об этом “Ъ-Волга” рассказали в прокуратуре Самарской области.

В 2016 году блогеров Дмитрия Бегуна, Олега Иванца и Наталью Умярову суд признал виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Дмитрий Бегун получил шесть, Олег Иванец – семь лет колонии строгого режима, а Наталья Умярова – четыре года колонии общего режима. Все трое пытались получить от Сергея Шатило 3 млн руб. за неразглашение якобы компрометирующей его информации и снятие ранее опубликованных материалов. Блогеры были задержаны при получении части требуемой суммы – 1 млн руб. В декабре 2018 года Наталья Умярова вышла на свободу по УДО.

В ноябре текущего года руководство исправительной колонии №3 из Новокуйбышевска направило ходатайство об условно-досрочном освобождении блогера в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона. Надзорное ведомство поддержало прошение ИК №3. Предполагается, что Дмитрий Бегун покинет стены колонии 14 декабря.

Георгий Портнов