В Самарской области не повысят тариф на вывоз мусора с 2020 года

В 2020 году в Самарской области не будет повышения тарифа на вывоз мусора. Об этом на заседании Самарской губернской думы 4 декабря сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Ранее был опубликован проект поправок в приказ «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Самарской области», где сообщалось о прогнозном росте тарифа на вывоз мусора в рамках 4% ежегодно.

На заседании депутат губдумы Николай Ренц предложил включить этот вопрос в повестку: «Такие вещи не должны происходить в явочном порядке. Нужно обсудить с депутатами или собирать рабочую группу».

«Это уже вызвало много вопросов среди жителей области. Министерство из формальной логики действовало правильно, разместило информацию, прогноз, ориентированный на уровне инфляции. Но в условиях, когда мы не подвели итоги по тарифному регулированию первого года работы (объективно эти итоги будут где-то в апреле следующего года), говорить о повышении тарифов преждевременно. Оснований для этого разговора обстоятельного, вдумчивого нет. Таким образом, в 2020 году не будет повышения тарифа»,– пояснил Дмитрий Азаров на заседании.

Ранее суд отменил приказы министерства энергетики и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов. Комментируя решение суда в СМИ, экс-министр энергетики Сергей Марков сообщил, что в течение месяца будет принят новый тариф. При этом чиновник отметил, что будет пересмотрена расценка на сбор и вывоз ТКО до объектов утилизации и сортировки, что может привести к росту тарифа. Впоследствии Сергей Марков покинул министерское кресло и вернулся на пост главы Новокуйбышевска.

Ани Айвазян