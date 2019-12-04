«Мотовилихинские заводы» завершили гособоронзаказ 2019 года

Москва — Группа предприятий «Мотовилихинские заводы» (входит в периметр госкорпорации «Ростех») поставила свыше 70 единиц военной техники из состава ствольной и реактивной артиллерии, а также запасные части и принадлежности Министерству обороны РФ в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2019 года.

По программе этого года ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в группу предприятий «Мотовилихинские заводы») в совокупности отремонтировало свыше 30 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б» и самоходных гаубиц «Гвоздика», провело капитальный ремонт и модернизацию боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Поставка военной техники в подразделения Минобороны России завершилась на прошлой неделе.

Ранее, в октябре, предприятие завершило комплекс работ по ремонту и модернизации около 20 боевых машин реактивных систем залпового огня РСЗО «Град» до уровня «Торнадо-Г». Техника уже поступила на вооружение в подразделения Минобороны России.

«Оборонный заказ этого года выполнен нами полностью и в установленный срок. Это стало возможно благодаря профессионализму сотрудников и слаженной работе коллектива. В настоящее время цеха ЗАО „СКБ“ уже приступили к выполнению программы 2020 года. В будущем году нам предстоит большая работа — объем заказа существенно увеличится»,— отметил директор группы предприятий «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин.

«Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», выпускают самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК», «Вена», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Нона-М1» и другие артиллерийские системы.

В настоящий момент Госкорпорация «Ростех» в лице ООО «РТ-Капитал» реализует комплексную антикризисную программу в отношении группы предприятий «Мотовилихинские заводы», которая предполагает сохранение и развитие основных производственных компетенций предприятия на существующих площадях.