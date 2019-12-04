Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Челябинской области до уровня AA(RU) с прогнозом «Стабильный». Полтора года он был на уровне AA-(RU) «Позитивный».

«Повышение кредитного рейтинга Челябинской области обусловлено стабильно растущим уровнем ликвидности бюджета при минимальном уровне долговой нагрузки и консервативной долговой политике региона, а также устойчивыми темпами роста экономики и положительной тенденцией в социально-экономическом развитии»,– сообщает АКРА. При этом аналитики отмечают, что рейтинг ограничен показателями развития экономики в расчете на душу населения, которые существенно уступают среднероссийским, а также высокой долей обязательных расходов бюджета. Прогноз «Стабильный» предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга в течение 12–18 месяцев. К позитивным изменениям могут привести: рост показателей бюджетной дисциплины, а также опережающий среднероссийские темпы рост доходов населения и реального ВРП. К негативным – существенное снижение операционного баланса при росте обязательных расходов и длительный период роста относительной долговой нагрузки.