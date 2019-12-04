Радий Хабиров снял запрет природоохранной прокуратуры на подъем снегоходов на гору Иремель

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил расценки на снегоходные туры в природном парке Иремель, которые весной 2018 года были запрещены природоохранной прокуратурой как наносящие ущерб природе и противоречащие документам, регулирующим работу природного парка. Проезд одного снегохода на туристическом маршруте будет стоить 350 руб., следует из документов на официальном правовом портале республики.

Против запрета на снегоходные туры на гору Иремель выступали туроператоры. Так, директор туристической компании «Роза ветров» Николай Кочнев сообщал, что запрет ограничит круг туристов, посещающих зимой природный парк, физически крепкими людьми и лишит такой возможности пожилых людей, детей и инвалидов.

По информации «Башинформа», после этого жители деревни Байсакалово Учалинского района обращались к Радию Хабирову с просьбой возобновить движение снегоходов для туристов в природном парке. Ученые-биологи разработали маршруты подъема снегоходов на гору, согласовав их с Дирекцией по особо охраняемым природным территориям, а дирекция поправила положение о парке, сняв запрет на передвижение снегоходов.

Ирина Самойлова