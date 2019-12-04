Цены на бензин в Башкирии за год выросли в среднем на 3,4%

Цены на топливо на АЗС Башкирии за год (с 25 ноября 2018 до 25 ноября 2019 года) выросли в среднем на 3,4%, следует из данных Башстата. По состоянию на 25 ноября литр Аи-92 в регионе в среднем стоил 41 руб. 89 коп., Аи-95 — 44 руб. 82 коп., Аи-98 — 49 руб. 92 коп., дизтоплива — 46 руб. 23 коп. Литр Аи-92 за год подорожал на 3,2%, Аи-95 — на 2,7%, Аи-98 — на 4,3%, дизтоплива — на 0,8%. При этом, по данным Башстата, средняя цена топлива в рознице в Башкирии ниже среднероссийской.

Доминирующее положение на рынке топливной розницы в республике занимает «Башнефть» (входит в «Роснефть»).

Ирина Самойлова