В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил мужчину, угрожавшего ему оружием

В Красном Сулине Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил мужчину, угрожавшего пистолетом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 3 декабря 2019 года сотрудники ГИБДД МО МВД России «Красносулинский» остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Во время составления протокола об административном правонарушении к полицейским подошел мужчина и потребовал отпустить нарушителя. Заметив на поясе мужчины нож, инспекторы попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. Тот их просьбу не выполнил. Достав из кармана куртки предмет, похожий на пистолет «Макарова», он направил его на полицейского. Инспектор потребовал бросить оружие и выстрелил в воздух из табельного пистолета. Нарушитель не подчинился, и полицейский несколько раз выстрелил в него на поражение. От полученных ранений мужчина скончался.

Следователи СУ СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Они также проверят законность применения полицейским табельного оружия.

Дарья Голякова