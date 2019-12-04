В Ульяновской области выявлено неэффективное использование бюджетных средств

Прокуратура Ульяновской области требует привлечь к ответственности должностных лиц МКУ «Управление архитектуры и строительства» Инзенского района из-за нарушения в использовании 128,5 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает региональное ведомство.

Как установил надзорный орган, органы власти заключили с ООО «СОЛКОМ» контракт по строительству плавательного бассейна. В дальнейшем срок сдачи объекта был продлен, при этом фирме перечислили более 114 млн руб. Также прокуратура выяснила, что в помещении, расположенном под чашей бассейна, имеются многочисленные трещины бетонной стяжки напольного покрытия, в хозяйственном помещении частично обрушены и приведены в негодность элементы подвесного потолка.

«Более того, несмотря на то, что бассейн в эксплуатацию до сих пор не сдан, руководство названного муниципального казенного учреждения, оплатившее некачественные работы практически на 90 %, мер к привлечению фирмы к ответственности не принимало»,— говорится в сообщении.

Прокуратура потребовала от главы администрации незамедлительно устранить выявленные проверкой нарушения и наказать всех виновных должностных лиц.

Алена Смирнова