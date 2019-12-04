В Башкирии появятся ордена в честь первого уфимского губернатора и генерала Шаймуратова

В Башкирии будут учреждены два новых ордена: в честь первого губернатора Уфимской губернии Григория Аксакова (управлял регионом в 1865-1867 годах) и генерала Минигали Шаймуратова (прославился в годы Великой Отечественной войны как командир 112-й кавалерийской дивизии). Утвердить статус этих госнаград сегодня должны депутаты комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая.

До этого среди госнаград Башкирии одной из главных был орден Салавата Юлаева, учрежденный в 1998 году. Орден присуждается за государственную и общественную деятельность, героизм и подвиг при спасении людей, заслуги в сфере научной и научно-исследовательской деятельности, творческие достижения в области культуры и искусства, литературы, за заслуги в охране общественного порядка.

Ирина Самойлова