Новосибирские власти назвали размер инвестиций для решения проблем дольщиков

Восемь масштабных инвестиционных проектов по строительству жилья планируется реализовать в Новосибирской области на сумму свыше 9,6 млрд руб. По данным регионального правительства, проекты предполагают строительство более 370 тыс. кв. м жилья в 19 домах, в том числе для решения проблем дольщиков.

Масштабные инвестиционные проекты (МИП) прорабатываются областным министерством строительства и новосибирской мэрией. «С помощью этого механизма в ближайшие пять лет планируем достроить часть из 66 проблемных домов для решения проблем дольщиков»,— сказал министр строительства региона Иван Шмидт. По его словам, в Новосибирской области сейчас уже реализуются четыре проекта: для возведения десяти домов определены четыре земельных участка площадью свыше 120 тыс. кв. м. Остальные МИПы находятся в работе.

С начала 2019 года в Новосибирской области введены в эксплуатацию четыре жилых дома, находящихся в списке потенциальных проблемных объектов. Всего восстановлены права 622 граждан. С 2010 года в регионе при участии минстроя сданы 113 долгостроев.

Илья Николаев