На ММК назначен руководитель по связям с инвесторами

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объявил о назначении Вероники Крячко на должность руководителя по связям с инвесторами. Ранее она занимала ответственные руководящие посты в области связей с инвесторами, корпоративного развития и M&A в таких компаниях как ПАО «Уралкалий», ОК РУСАЛ и ВТБ Капитал, сообщает пресс-служба компании

Вероника Крячко с отличием закончила Московский государственный университет международных отношений и Финансовый университет при правительстве РФ. Имеет многолетний опыт работы в металлургическом, сырьевом и финансовом секторах.