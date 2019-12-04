Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

В Тюменской области съехал в кювет автобус с 20 сотрудниками птицефабрики

В Ялуторовском районе (Тюменская область) утром в кювет съехал «ПАЗ», в котором находились 20 работников птицефабрики. По данным регионального УМВД, инцидент произошел на дороге Тюмень — Ялуторовск — Денисово — Архангельское из-за того, что «водитель не учел дорожных и метеорологических условий при выборе скорости и не справился с управлением».

Автобус перевозил сотрудников тюменской птицефабрики из сел Денисово и Архангельское Исетского района в село Анохино Тюменского района. В ДТП пострадали 67-летний водитель автобуса и пять пассажиров — три женщины 22, 45 и 55 лет и двое мужчин 22 и 48 лет. В пресс-службе полиции уточнили, что они получили различные травмы. «Пять человек госпитализировали в “Областную клиническую больницу №2” в Тюмени, водитель от медицинской помощи отказался», — уточнили там.

По предварительным данным, часть пассажиров не использовала ремни безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.