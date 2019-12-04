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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородцы пожаловались в Роспотребндазор на завышение цены при заказе такси через агрегаторы

Другими поводами для жалоб на работу такси стали грубость водителей и отсутствие детских сидений.

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Региональное управление Роспотребнадзора в рамках тематической Всероссийской горячей линии принимало жалобы на качество услуг такси и каршеринга.


С жалобами, как сообщила пресс-служба ведомства обратились 52 нижегородца.

Начальник отдела защиты прав потребителей Нина Цветкова сообщила «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что чаще всего нижегородцы жаловались на несоответствие цены поездки ранее объявленной при заказе таксе. Среди других поводов для жалоб – грубость таксистов и непредоставление услуг в полном объеме, в том числе, отсутствие в такси детского удерживающего устройства.

Собеседница «ЪFM НН» пояснила, что проверка фактов нарушений, о которых нижегородцы сообщили на горячую линию, возможна, если потребитель обращался к исполнителю услуг, если его требования не были рассмотрены или удовлетворены. Только после этого можно обратиться в управление Роспотребнадзора с приложением претензии в адрес исполнителя услуг.

Нина Цветкова отметила, что большая часть обращений связана с деятельностью агрегаторов такси. А вот заметных претензий к услугам каршеринга от нижегородцев не поступило.

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