Пермский край занимает второе место в РФ по объемам финансирования расселения аварийного жилья

Первый вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин отчитался о расселении аварийного жилья на территории региона. По словам чиновника, Пермский край завершил реализацию региональной программы расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. «На эти мероприятия было направлено около 6 млрд руб. Ликвидирован аварийный фонд площадью 174 тыс. кв. м. Переселено около 13 тыс. человек»,— рассказал Михаил Сюткин на заседании краевого правительства.

Он добавил, что с 2019 по 2024 год в Пермском крае также реализуются мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда». «На эти цели из федерального и краевого бюджетов направлено более 26 млрд руб. Данные средства позволят обеспечить переселение 37,8 тыс. человек и ликвидировать 612 тыс. кв. м аварийного фонда»,— поделился чиновник. Михаил Сюткин отметил, что Пермский край по объемам финансирования мероприятий по ликвидации аварийного жилья занимает второе место в стране. По словам господина Сюткина, в 2019 году в рамках нацпроекта и региональной программы было расселено более 50 тыс. кв. м. К концу года краевые власти хотят увеличить объем ликвидированного ветхого жилья до 90 тыс. кв. м.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что «существует проблема качества предоставляемого жилья». «В этом году из краевого бюджета пришлось выделять средства на повторное переселение и капитальный ремонт домов в Лысьве, Краснокамске, Добрянке, построенных в рамках предыдущей программы»,— пояснил Михаил Сюткин. Он добавил, что сейчас краевые власти «установили жесткие требования к качеству жилья», чтобы не допустить повторения таких ситуаций.