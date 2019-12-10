«Я никогда не пойду на компромисс» Кара Делевинь о праве быть собой

— Как вы чувствуете себя в роли посланницы Dior? Что это для вас значит?

— Для меня большая честь встать в один ряд с Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Натали Портман — удивительными женщинами, которые меня просто восхищают. Dior всегда был для меня синонимом совершенства, и я мечтала, что однажды и я буду представлять продукцию дома.

— Какой смысл вы вкладываете в слово «свобода»? В чем выражается свобода в вашей жизни?

— Моя независимость проявляется в том, что я никогда не остаюсь надолго в одном и том же месте. Мне нравится пребывать в постоянном движении, быть в пути. А еще я испытала острое чувство свободы после того, как сделала короткую стрижку. Что касается моей личности, я никогда не пойду на компромисс. Я не должна оправдываться за то, кто я есть.

— Анна Винтур высоко оценила ваше чувство стиля и умение оставаться собой. Вы осознаете, какая сила и смелость исходит от вас?

— Стиль — это особый, личный подход к моде. Если, просто оставаясь собой, я вдохновляю других поступать так же, я думаю, мне очень повезло.

— Вы не просто лицо бренда, вы представляете целое поколение молодых женщин и вдохновляете многих из них. Какие идеи вы хотели бы до них донести?

— Я бы просто хотела, чтобы молодые мужчины и женщины умели быть собой, не боялись проявлять свое «я». В наше время социальные сети могут быть жестоки: мы чувствуем себя обязанными постоянно сравнивать себя с другими, хотя на самом деле мы должны гордиться тем, что отличает нас от других.

— Англия и ее бунтарский дух вдохновили Марию Грацию Кьюри на создание коллекции pret-a-porter осень-зима 2019. Некоторые модели из этой коллекции дополнили ваши образы во время рекламных съемок. Вы родом из Англии. Повлияло ли ваше происхождение на ваш жизненный путь?

— Надпись «Made in Britain» вытатуирована у меня на стопе. Куда бы я ни ехала, живущая во мне англичанка едет со мной! (Смеется.)

— Коллекция также воздает должное тедди-герлз, английским бунтаркам эпохи 1950-х. А против чего вы могли бы поднять бунт?

— Против многого! В мире огромное количество важных вопросов и тем. Помимо феминизма меня волнует право каждого человека на собственный выбор.

— Что или кто заставляет вас смеяться? Чувствовать себя по-настоящему живой?

— Конечно, мои друзья! Особенно их непосредственность.

— Вы снимались в фильме «Ее запах» и сериале «Карнивал Роу». Не могли бы вы сказать несколько слов об этих работах?

— Фильм «Ее запах» режиссера Алекса Росса Перри с Элизабет Мосс в одной из главных ролей рассказывает невероятную историю женщин. Я с нетерпением жду, когда этот фильм появится на экранах. «Карнивал Роу» — это сериал с элементами мистики. В нем есть и люди, и фантастические существа. Я не могу раскрывать все секреты. Просто скажу, что этот сериал не похож ни на какой другой.

Беседовала Клели Эз