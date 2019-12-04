Стало известно, когда начнется реконструкция самарского цирка

Реконструкция здания самарского цирка стартует в 2020 году. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

«Уже могу с уверенностью сказать, что в следующем году мы начинаем реконструкцию самарского цирка»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

Самарский цирк в последние несколько лет неоднократно закрывался по требованию МЧС из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Его реконструкцию предполагалось начать в 2016 году, однако по техническим причинам работы на объекте были приостановлены.

В связи с этим правительство Самарской области подготовило соглашение о реконструкции цирка с федеральным минкультом. Сообщалось о том, что в областном бюджете на работы было заложено 120 млн руб.

Георгий Портнов