Флагманский магазин «Тантана» откроется в доме Бушмариных

АО «Башспирт» готовится к открытию флагманского магазина «Тантана» в Уфе. Новый алкомаркет начнет работу уже в декабре 2019 года на улице Ленина, 31.

Площадь торгового зала флагмана розничной сети холдинга составляет 170 кв. м. Ассортимент магазина будет включать в себя медиум и премиум линейки продукции «Башспирта», в том числе бренды «Дикий мед» и «Северные Амуры».

Помимо крепких напитков, в новом магазине будут представлены вина со всего мира. Ассортимент представлен одним из ведущих импортеров — компанией MBG Wine. Партнер известных винных домов из Франции, Италии, Испании, Нового Света и России, MBG Wine поставляет на российский рынок марки шампанского Laurent-Perrier, Taittinger, вина Antinori, Louis Jadot, Cune, Allegrini, Cusumano и другие признанные бренды.

Новая «Тантана» станет самым заметным в сети магазином, открытым в рамках масштабной программы ребрендинга розничной сети «Башспирта». В 2019 году уже начали работу 12 фирменных алкомаркетов в различных районах Уфы.

«Тантана» в переводе с башкирского языка означает «торжество», тем самым крупнейший производитель алкогольной продукции России подчеркивает богатые традиции гостеприимства и тесную связь с родной республикой. Для размещения флагманской торговой точки АО «Башспирт» арендовал здание дома купцов Бушмариных — памятника архитектуры XIX века, который был снесен в 2006 году в ходе застройки квартала и восстановлен по историческим фотографиям в 2018 году.