Mercedes-Benz пропустит автосалон в Нью-Йорке

Компания Mercedes-Benz официально подтвердила отказ от участия в автосалоне в Нью-Йорке в 2020 году, сообщает Automotive News.

По данным издания, решение связано с тем, что немецкий автопроизводитель намерен использовать новые способы взаимодействия с аудиторией и хочет свести к минимуму участие в устаревших форматах, к которым относит традиционные автосалоны.

Напомним, что ранее Mercedes-Benz отказался от участия в выставках в Детройте и Чикаго, а также рассматривает возможность пропуска автосалона в Лос-Анджелесе.