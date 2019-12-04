04 декабря, среда
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Mercedes-Benz пропустит автосалон в Нью-Йорке

Компания Mercedes-Benz официально подтвердила отказ от участия в автосалоне в Нью-Йорке в 2020 году, сообщает Automotive News.

По данным издания, решение связано с тем, что немецкий автопроизводитель намерен использовать новые способы взаимодействия с аудиторией и хочет свести к минимуму участие в устаревших форматах, к которым относит традиционные автосалоны.

Напомним, что ранее Mercedes-Benz отказался от участия в выставках в Детройте и Чикаго, а также рассматривает возможность пропуска автосалона в Лос-Анджелесе.

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