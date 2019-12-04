В Кольцово открыли сервис онлайн-бронирования парковки

Аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») открыл для пассажиров сервис онлайн-бронирования парковки. Как сообщает пресс-служба аэропорта, парковочное место можно забронировать и оплатить заранее через сайт аэропорта. Кольцово стал первым аэропортом в России, который ввел такую услугу. Аналогичный сервис сейчас тестируется в Пулково (Санкт-Петербург).

В Кольцово пояснили, что чем раньше место будет забронировано и оплачено, тем дешевле будет стоить парковка, скидка может доходить до 40% от стандартного тарифа. Бронирование парковки возможно минимум за сутки до въезда.

В настоящее время услуга доступна на суточной парковке (Р2), рассчитанной на 900 мест. Тариф на парковку здесь составляет 500 руб. в сутки. По статистике, среднее время нахождения автомобиля на долгосрочной парковке — 10 суток, уточнили в Кольцово.

«Бронь активируется только по QR-коду: при въезде на парковку водителю необходимо предъявить системе код с любого устройства или с бумажного носителя. В случае заезда на парковку без предъявления кода бронь аннулируется, и оплата услуги будет производиться по стандартному тарифу», — отмечается в сообщении.

Всего в аэропорту семь парковок. Среди них три долгосрочные — недельные и суточные, а также две краткосрочные парковки с почасовой оплатой, VIP-парковка и бесплатная парковка. Тариф на недельных парковках Р5 и Р6 составляет 1,5 тыс. руб. за семь дней, далее — по 100 руб. в сутки.

Татьяна Дрогаева